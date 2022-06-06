Рыжий из «Иванушек» объяснил, почему MakSim пела под фонограмму в финале БЕТСИТИ Кубка России

Болельщик «Сочи» и участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, почему певица MakSim исполняла песню «Знаешь ли ты?» под фонограмму после финального матча БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Стадион — очень сложное место, чтобы выступать вживую. Потому что звук летает на расстояние километра практически. И очень сложно попасть. Это очень сложно технически. Поэтому если кто-то выступает под фонограмму на стадионе, я это не отрицаю, и такое возможно», — цитирует Григорьева-Апполонова sportbox.ru.

Финал БЕТСИТИ Кубка России прошел 29 мая на стадионе «Лужники» и завершился победой «Спартака» над «Динамо» (2:1). Красно-белые выиграли трофей четвертый раз (1994, 1998, 2003, 2022).