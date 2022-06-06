Известный поэт, автор всенародных хитов «Атас!», «Комбат», «Там, за туманами» и болельщик «Торпедо» Александр Шаганов в интервью «СЭ» прокомментировал выступление певицы МакSим в «Лужниках» после финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

— Вы понимаете, почему спартаковским фанатам полюбился хит МакSим «Знаешь ли ты»?

— Что вас удивляет? Песня замечательная. В духе фанатской романтики. Особенно строчки «Я так привыкла жить одним тобой... Шла босиком, не жалея ног...» Спартачи оценили.

Вообще, из финала Кубка мне больше всего запомнились незабитый пенальти Фомина и выступление МакSим, которой подпевал весь стадион. Это что-то потрясающее! Одна ее песня, которую сама же и сочинила, — как хет-трик в ворота навязанного нам шоу-бизнеса. Но вот кубок ей в нашем эстрадном департаменте никто не даст. Хотя после такого успеха звание народной артистки России точно заслужила.

— У торпедовских фанатов такая песня есть?

— Настолько проникновенной, к сожалению, нет. Как-то я сочинил для них песню «Играй, «Торпедо» за тобой Москва-река». Но получилась слишком лозунговой. В лоб. У МакSим-то — ни одного футбольного термина. Да и писала не о спорте. Но строчки так легли на сердце спартаковских болельщиков, что «Знаешь ли ты» стала для них чуть ли не гимном. Ну, совпало!

Видимо, надо просто писать хорошие песни, и что-нибудь обязательно таким же образом совпадет. Нужно добиться чувственности! А мы зачастую рифмуем «гол — футбол».

Или вот история. Однажды услышал от товарища, поклонника ЦСКА: «Какую же ты чудесную песню про армейских фанатов придумал!» Я на секунду впал в ступор: «Ты о чем?» — «Выйду ночью в поле с конем». Я рассмеялся: «Миша, ты не прав. Это из моих детских деревенских воспоминаний, 30 лет назад написал». Он покачал головой: «Не-е-ет, ты даже не ведал, когда сочинял, что все это про нас, болельщиков ЦСКА. Мы-то знаем...»

Они «Коня» полюбили, подхватили — и теперь хором поют на стадионе. Сопротивляться я не могу. Песня принадлежит не автору — людям.