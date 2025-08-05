«Амкал» и «Квант» встретятся в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 5 августа. Игра будет проходить на стадионе «Зоркий» в Красногорске и начнется в 18.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Амкал» — «Квант» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

05 августа, 18:00. Зоркий (Красногорск)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального телеэфира).

«Квант» выступает в группе 3 дивизиона Б второй лиги чемпионата России, «Амкал» является медийным футбольным клубом. Победитель матча выйдет в следующий раунд, где встретится с «Калугой».