5 августа, 16:15

«Амкал» — «Квант»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Амкал» и «Квант» встретятся в матче Пути регионов Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Амкал» и «Квант» встретятся в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 5 августа. Игра будет проходить на стадионе «Зоркий» в Красногорске и начнется в 18.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Амкал» — «Квант» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
05 августа, 18:00. Зоркий (Красногорск)
Амкал
3:1
Квант

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального телеэфира).

«Квант» выступает в группе 3 дивизиона Б второй лиги чемпионата России, «Амкал» является медийным футбольным клубом. Победитель матча выйдет в следующий раунд, где встретится с «Калугой».

ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
