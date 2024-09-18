«Ростов» дома обыграл «Оренбург» в матче Кубка России

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 3:1. Игра проходила на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

Первый гол в матче забил полузащитник оренбуржцев Джимми Марин, который реализовал пенальти на 13-й минуте. На 35-й минуте Егор Голенков сравнял счет. Во втором тайме хозяева забили еще два гола — у ростовчан отличились Алексей Сутормин и Роналдо.

«Ростов» набрал 9 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице группы В. У «Оренбурга» ни одного балла и последняя строчка.