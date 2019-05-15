20:18 15 мая | Футбол — Олимп - Кубок России

"Ростов" - "Локомотив": Жемалетдинов забил фантастический гол

1
Обсудить

"Локомотив" вышел вперед в ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова". На последней минуте первого тайма отличился нападающий Рифат Жемалетдинов. Он забил гол ударом с дальней дистанции с рикошетом от перекладины.

 

Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Ростовом" завершился вничью (2:2).

Ростов - Локомотив

Все об Олимп-Кубке России - здесь

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
Материалы других СМИ