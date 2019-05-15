"Ростов" - "Локомотив": Жемалетдинов забил фантастический гол

"Локомотив" вышел вперед в ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова". На последней минуте первого тайма отличился нападающий Рифат Жемалетдинов. Он забил гол ударом с дальней дистанции с рикошетом от перекладины.
📹 Красивый гол Рифата Жемалетдинова выводит гостей вперед.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 15 мая 2019 г.
📺 #РостовЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/fJZpAuF6Yf
Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Ростовом" завершился вничью (2:2).
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