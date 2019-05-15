"Ростов" - "Локомотив": Жемалетдинов забил фантастический гол

"Локомотив" вышел вперед в ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова". На последней минуте первого тайма отличился нападающий Рифат Жемалетдинов. Он забил гол ударом с дальней дистанции с рикошетом от перекладины.

Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Ростовом" завершился вничью (2:2).

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