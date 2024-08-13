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«Ростов» — «Химки»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Ростов» и «Химки» встретятся в матче 2-го тура группы Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ростов» и «Химки» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 13 августа. Игра пройдет на «Ростов Арене», начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Основная информация о ходе игры «Ростов» — «Химки» будет доступна в матч-центре сайта «СЭ». Следить за игровым днем Кубка вы можете с помощью наших текстовых онлайн-трансляций.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
13 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки

«Ростов» и «Химки» играют в одной группе с «Локомотивом» и «Оренбургом». В первом туре группового этапа Кубка России «Ростов» проиграл «Локомотиву» (0:1), а «Химки» с тем же счетом победили «Оренбург» (1:0).

ФК Ростов
ФК Химки
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