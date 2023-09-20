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Сегодня, 20:30

Ромащенко прокомментировал поражение от «Зенита» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался об игре против «Зенита» (3:3, пенальти 2:4) в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хорошая игра команды. Очень сильный и мастеровитый соперник. Несмотря на отсутствие нескольких игроков стартового состава, «Зенит» остается грозной силой. Мы отталкивались от собственных идей, которые пытались сегодня навязать сопернику. Местами нам это удавалось.

Я доволен качеством игры. Результатом, если не брать пенальти, тоже. Мы не сдались, не потерялись, верили в себя до конца», – сказал Ромащенко на пресс-конференции.

Команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте в таблице группы C с 8 очками в 4 матчах, «Ахмат» занимает третью строчку с 4 очками.

В следующем туре FONBET Кубка России «Зенит» примет на своем поле «Балтику» (3 октября), а «Ахмат» встретится с «Крыльями Советов» в гостях (4 октября).

Источник: ФК «Ахмат»
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
Мирослав Ромащенко
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