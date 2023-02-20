Роман Шишкин заявил, что ждет Дзюбу в составе «Локомотива» на матч со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего матча между железнодорожниками и красно-белыми в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Тут вообще слышал, что матч могут отменить из-за погоды, чуть ли не -19 градусов будет в этот вечер. Но давайте пока забудем про погоду. Сезон возобновляется очень интересно, даже несмотря на то, что это кубок. «Локо» — «Спартак» — своеобразное дерби, плюс есть много нюансов, за которым можно понаблюдать. Интересно, появится ли Дзюба в основном составе. Я думаю, что это произойдет. Любопытно, как в связи с этим пойдет игра. Второе — появление Промеса в составе «Спартака». Понятно, что он может не сыграть, он не присутствовал с командой на сборах, но для красно-белых, я считаю, это очень важный критерий. Потому что «Спартак» с Квинси и без него — это сейчас две разные команды. Да и в целом будет любопытно посмотреть на состояние команд, как они подошли к этому матчу», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Первый матч между железнодорожниками и красно-белыми пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».