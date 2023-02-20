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Сегодня, 18:50

Джикия: «Локомотив» усилился в трансферное окно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил, в каком состоянии «Локомотив» подходит к матчам FONBET Кубка России между командами.

«Конечно, за новостями следил. Все время смотришь новости. «Локомотив» усилился в трансферное окно, новый тренерский штаб у них.

Да, за новостями следил. Если ребята, с которыми на связи. Будет хорошая игра, как всегда», — рассказал Джикия клубному YouTube-каналу.

Матчи FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдет на домашнем поле железнодорожников.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5oE206Fe9bo
Георгий Джикия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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