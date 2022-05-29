Роман Широков рассказал об ожиданиях от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал об ожиданиях от финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Ожидания от матча позитивные. Обе команды проявят качественный футбол. Большое количество зрителей даст больше энергии и позитива игрокам. В данном противостоянии тяжело назвать фаворита, потому что на данный момент обе команды плюс минус на одинаковом уровне. Для обеих команд этот матч принципиален, потому что эта игра уже не за очки, а за трофей. Второй по важности трофей в стране. Тут для всех игра важна для всех», — цитирует Широкова «РБК Спорт».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — 17.00 по московскому времени.