Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 14:49

Роман Широков рассказал об ожиданиях от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал об ожиданиях от финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Ожидания от матча позитивные. Обе команды проявят качественный футбол. Большое количество зрителей даст больше энергии и позитива игрокам. В данном противостоянии тяжело назвать фаворита, потому что на данный момент обе команды плюс минус на одинаковом уровне. Для обеих команд этот матч принципиален, потому что эта игра уже не за очки, а за трофей. Второй по важности трофей в стране. Тут для всех игра важна для всех», — цитирует Широкова «РБК Спорт».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — 17.00 по московскому времени.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6290ecad9a794749bcff9b59
Роман Широков
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
В «Спартаке» рассказали о настрое на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо»
Ковтун — о защитнике «Спартака» Жиго: «Он, как и другие футболисты, захочет проявить себя»
Семедов заявил, что у «Динамо» и «Спартака» равные шансы на победу в БЕТСИТИ Кубке России
Андрей Тихонов считает, что в финале БЕТСИТИ Кубка России победит «Спартак»
Аршавин исключил повторения сценария финала Лиги чемпионов на матче «Спартак» — «Динамо»
«Кубок — шанс реабилитироваться за бездарный сезон!» Интервью легендарного форварда «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ковтун — о защитнике «Спартака» Жиго: «Он, как и другие футболисты, захочет проявить себя»

В «Спартаке» рассказали о настрое на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости