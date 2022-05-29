В «Спартаке» рассказали о настрое на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

«Настрой прекрасный, ожидания победные, посмотрим, что будет на поле. Что будет с Тилем? По поводу всех игроков в аренде будет отвечать спортивный директор. Давайте сегодня сыграем.

Дождь — погода спартачей. Мне нравится, когда прохладно. Ребятам тоже будет комфортно играть.