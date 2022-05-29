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Ковтун — о защитнике «Спартака» Жиго: «Он, как и другие футболисты, захочет проявить себя»

Ковтун прокомментировал настрой Жиго на матч «Спартака» с «Динамо»
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Бывший игрок сборной России Юрий Ковтун прокомментировал настрой защитника «Спартака» Самуэля Жиго в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

«Жиго отдал многое время «Спартаку», любой игрок при уходе хочет завоевать титул. Жиго готовится и понимает ответственность матча, он, как и другие футболисты, захочет проявить себя. Но командные действия тоже будут играть роль», — цитирует ТАСС Ковтуна.

Бывший защитник сборной России Ковтун играл в составе «Динамо» с 1993 по 1998 год, после чего перешел в «Спартак», где выступал до 2005 года.

28-летнего французский футболист выступает в «Спартаке с 2018 года. В сезоне Тинькофф РПЛ-2021/22 Жиго провел 27 матчей и забил 2 гола.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — 17.00 по московскому времени.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14762563
Самюэль Жиго
Юрий Ковтун
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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