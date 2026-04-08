Пальцев: «Бителло спросил, как у меня дела. Поговорили на русском»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев прокомментировал ничью в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (0:0).

«Что было в моменте с Бителло? Он спросил у меня, как дела. Нормально поговорили на русском языке. Боевая ничья, ждем в Краснодаре. Мем про пять пальцев в сборной России? Пальцев десять! Не помню, какой номер был на футболке», — сказал Пальцев «СЭ».

Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.

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