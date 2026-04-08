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Пальцев: «Бителло спросил, как у меня дела. Поговорили на русском»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев прокомментировал ничью в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (0:0).

«Что было в моменте с Бителло? Он спросил у меня, как дела. Нормально поговорили на русском языке. Боевая ничья, ждем в Краснодаре. Мем про пять пальцев в сборной России? Пальцев десять! Не помню, какой номер был на футболке», — сказал Пальцев «СЭ».

Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.

&laquo;Динамо&raquo; сыграло вничью с &laquo;Краснодаром&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0.Черников снова удален, гол Тюкавина отменен. У «Динамо» и «Краснодара» ничья перед ответным матчем Кубка

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ФК Краснодар
Валентин Пальцев
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