РФС показал награждение ЦСКА после победы в Кубке от первого лица — с камеры на футболисте Глебове

Пресс-служба FONBET Кубка России показала церемонию награждения ЦСКА после победы в турнире от первого лица.

На полузащитника армейцев Кирилла Глебова надели камеру, с которой он провел все празднование на поле.

ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5) в суперфинале и выиграл Кубок страны в восьмой раз в истории и впервые с 2013 года

Армейцы сыграют с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.