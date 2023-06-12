Мендес назвал суперфинал Кубка России с «Краснодаром» лучшим матчем сезона

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о лучшем матче сезона-2022/23.

«Это был очень сложный финал. «Краснодар» здорово играл против нас. Но самое главное, что мы вышли победителями. Очень рад нашему триумфу. Лучший ли это матч сезона? Да. Думаю, что этот матч был очень важен. На кону был кубок. Очень рад, что все так сложилось», — сказал Мендес «СЭ».

11 июня ЦСКА победил «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, по пен. 6:5).