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Сегодня, 20:10

Мендес назвал суперфинал Кубка России с «Краснодаром» лучшим матчем сезона

Микеле Антонов
Корреспондент
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Виктор Мендес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о лучшем матче сезона-2022/23.

«Это был очень сложный финал. «Краснодар» здорово играл против нас. Но самое главное, что мы вышли победителями. Очень рад нашему триумфу. Лучший ли это матч сезона? Да. Думаю, что этот матч был очень важен. На кону был кубок. Очень рад, что все так сложилось», — сказал Мендес «СЭ».

11 июня ЦСКА победил «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, по пен. 6:5).

Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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