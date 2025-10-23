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23 октября 2025, 16:00

Рахимов ответил на требования болельщиков уволить его из «Рубина»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал призывы болельщиков к его увольнению.

Во время матча 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ахматом» (3:3, 4:3 пен.) болельщики скандировали кричалки про отставку специалиста.

«Это идет еще с прошлого года от одних и тех же. Я на это не должен обращать внимания. Меня интересует команда. Если это истинные болельщики, а я знаю тех, кто переживает за «Рубин» и поддерживает его. Когда они замолчали, я их попросил продолжать. Надо докричаться до такой степени, чтобы голос сел. Они ходят на «Рубин-2», я их вижу, я же смотрю матчи. Для меня важнее реакция команды. А я не увидел, чтобы команда пошла к ним после финального свистка. Потому что надо переживать за команду, а не преследовать какие-то свои моменты. Я не единственный тренер, кто с этим сталкивается. Мы многие моменты сделали. Был задан вопрос про замену лидеров, но я не могу требовать трансферы, если у нас нет таких возможностей. Я должен стараться выжимать максимум, который есть», — цитирует Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» с 6 очками завершил групповой этап на третьем месте в таблице группы А и отправился в плей-офф Пути регионов Кубка России.

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Рашид Рахимов
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