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23 октября 2025, 16:30

«Краснодар» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Краснодар» и «Сочи» встретятся в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» и «Сочи» встретятся в матче заключительного, шестого тура группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 23 октября. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;: онлайн трансляция матча пути РПЛ Кубка 23&nbsp;октября 2025 года.«Краснодар» — «Сочи». Онлайн-трансляция матча Кубка

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Кубка России. Ключевые события игры «Краснодар» — «Сочи» также можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу краснодарцев и сочинцев будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
23 октября 2025, 18:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
3:0
Сочи

«Краснодар» набрал 11 очков в пяти турах группового этапа Кубка России и гарантировал себе участие в плей-офф Пути РПЛ. «Сочи» набрал три очка и завершает выступление в турнире.

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