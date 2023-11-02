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Сегодня, 13:17

Радимов пошутил про судейство матча «Спартак» — «Краснодар»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арбитр Евгений Буланов (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов пошутил о судействе арбитра Евгения Буланова в матче «Спартак» — «Краснодар» (2:3) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ребята, эту игру вчера судил Евгений Буланов, неужели вы думали, что если матч обслуживает арбитр с такой фамилией у «Спартака» могут быть шансы?!» — написал Радимов в своем Telegram-канале.

Радимов, по ходу футбольной карьеры выступавший за ЦСКА и «Зенит», с 2005 по 2016 годы был женат на певице Татьяне Булановой.

Источник: Telegram-канал Владислава Радимова
Владислав Радимов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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