Радимов пошутил про судейство матча «Спартак» — «Краснодар»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов пошутил о судействе арбитра Евгения Буланова в матче «Спартак» — «Краснодар» (2:3) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ребята, эту игру вчера судил Евгений Буланов, неужели вы думали, что если матч обслуживает арбитр с такой фамилией у «Спартака» могут быть шансы?!» — написал Радимов в своем Telegram-канале.

Радимов, по ходу футбольной карьеры выступавший за ЦСКА и «Зенит», с 2005 по 2016 годы был женат на певице Татьяне Булановой.