Команда Пути РПЛ обыграла сборную Пути регионов в Матче звезд FONBET Кубка России
Команда Пути РПЛ одержала победу над сборной Пути регионов в Матче звезд FONBET Кубка России — 9:7.
Команды встречались в формате 5 на 5 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове.
Дублями за команду Пути РПЛ отметились Кирилл Маляров, Сергей Пиняев и Данил Круговой. Еще по одному мячу забили Руслан Безруков, Никита Кривцов и Павел Мелешин.
Хет-трик за команду Пути регионов оформил Максим Турищев, дубль на счету Никиты Дубчака. По разу отличились Константин Морозов и Кирилл Панченкою=. Турищев и Дубчак по разу забили красным мячом, гол которым засчитывался за два.
Ранее команда Пути регионов обыграла соперника в челленджах «В цель», «Пинбол» и «Кипербатл», победив с общим счетом 57:38.
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