Команда Пути регионов победила сборную Пути РПЛ в испытаниях на Матче звезд FONBET Кубка России

Команда Пути регионов обыграла сборную Пути РПЛ в испытаниях на Матче звезд FONBET Кубка России.

Команды поучаствовали в трех испытаниях — «В цель» (удары по мишеням), «Пинбол» (попадания мячом в специальные «корзины») и «Кипербатл» (матч 2 на 2 среди вратарей). Команда Пути регионов одержала победу с общим счетом 57:38.

Далее команды Пути РПЛ и Пути регионов проведут матч 5 на 5.