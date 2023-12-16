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Сегодня, 16:38

Команда Пути регионов победила сборную Пути РПЛ в испытаниях на Матче звезд FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Команда Пути регионов обыграла сборную Пути РПЛ в испытаниях на Матче звезд FONBET Кубка России.

Команды поучаствовали в трех испытаниях — «В цель» (удары по мишеням), «Пинбол» (попадания мячом в специальные «корзины») и «Кипербатл» (матч 2 на 2 среди вратарей). Команда Пути регионов одержала победу с общим счетом 57:38.

Далее команды Пути РПЛ и Пути регионов проведут матч 5 на 5.

Источник: РФС
Футбол
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