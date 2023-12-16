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Сегодня, 20:23

Мельникова — о Матче звезд FONBET Кубка России: «Тут может раскрыться игривость, мальчишество!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица «Спартака» Ангелина Мельникова в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от Матча звезд FONBET Кубка России.

«Первый раз на подобном мероприятии. Мне очень понравилось! Люблю, когда спорт чуть-чуть превращают в шоу. Спортсмена всегда видят с одной стороны, а тут может раскрыться игривость, мальчишество», — сказала Мельникова «СЭ».

Команда Пути РПЛ одержала победу над сборной Пути регионов в Матче звезд FONBET Кубка России — 9:7.

Футбол
Кубок России
Ангелина Мельникова
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