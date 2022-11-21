Сторожук будет руководить «Краснодаром» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук будет руководить командой в кубковом матче с «Локомотивом» 23 ноября, информирует «РБ Спорт».

По данным источника, решение об уходе Сторожука принято, но сейчас клуб продолжает поиски нового тренера после отказа Марцела Лички из «Оренбурга» возглавить команду.

Пока новый тренер не будет назначен, Сторожук будет готовить «быков» к двум кубковым матчам против «Локомотива» и «Химок» (27 ноября).

«Краснодар» с 25 очками после 17 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В последних семи матчах РПЛ команда одержала одну победу.