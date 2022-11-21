Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:24

Сторожук будет руководить «Краснодаром» в матче с «Локомотивом»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук будет руководить командой в кубковом матче с «Локомотивом» 23 ноября, информирует «РБ Спорт».

По данным источника, решение об уходе Сторожука принято, но сейчас клуб продолжает поиски нового тренера после отказа Марцела Лички из «Оренбурга» возглавить команду.

Пока новый тренер не будет назначен, Сторожук будет готовить «быков» к двум кубковым матчам против «Локомотива» и «Химок» (27 ноября).

«Краснодар» с 25 очками после 17 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В последних семи матчах РПЛ команда одержала одну победу.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Краснодар
Александр Сторожук
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Главный соперник Большунова страдает от странной травмы. Восстановиться ему помогает красотка американка
Скандал на ЧМ-2022 из-за поддержки ЛГБТ. ФИФА против Англии и других сборных
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Сочи» Миладинович пропустит матч с «Торпедо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости