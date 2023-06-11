Гинер: «Нравится нынешний формат FONBET Кубка России»

Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил формат проведения FONBET Кубка России.

— Нравится нынешний формат Кубка России. Он получается интересным. Единственное, не касаюсь сейчас ЦСКА, что мы выиграли. Не имею в виду суперфинал. Суперфинал надо делать. Но обладателем Кубка должна быть команда, которая выигрывает Путь РПЛ. Потому что у нее нет шанса в отличие от других? Конечно. Абстрактно, скажу, тренеру: туда не выходи, тут проиграй, потом дойдешь туда и в финале кубок. Это неправильно. Мое субъективное мнение, но принимать его исполкому.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.