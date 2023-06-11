Глава РФС Дюков сравнил суперфинал FONBET Кубка России и финал Лиги чемпионов

Президент РФС Александр Дюков после суперфинала FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА (1:1, пенальти 5:6) заявил, что матч удался.

— Почетный президент РФС Вячеслав Колосков невысоко оценил уровень игры суперфинала Кубка России. А вам как?

— Это был зрелищный матч, качественный футбол, который держал в напряжении всех болельщиков до последней минуты. Тем более, серия пенальти — эмоциональная вещь. Мне кажется, матч удался.

— Что получилось более эмоциональным — финал Кубка России или финал Лиги чемпионов? Вы посетили обе игры.

— Честно скажу, мне российский футбол ближе, поэтому... Но я не хочу обидеть финал Лиги чемпионов, тоже достойное мероприятие, которые было проведено на высоком уровне.

— Но немножко не дотягивает до финала Кубка России?

— Разные мероприятия. Мне кажется, неправильно будет их сравнивать.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил «Интер» со счетом 1:0.