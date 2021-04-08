Гендиректор «Крыльев» поделился ожиданиями от кубкового матча против «Динамо»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий поделился ожиданиями от четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, где самарцы сыграют с московским «Динамо».
«Настрой боевой, но настоящий настрой определит только игра и счет на табло. «Динамо» — молодая, атакующая и амбициозная команда. Думаю, порадует зрителей и себя проверит», — сказал Калакуцкий «СЭ».
Калакуцкий считает преимуществом то, что матч с динамовцами пройдет в Самаре.
«Играем дома, чуть больше болельщиков позволено. Зритель у нас немного отвык ходить на стадион. Надеюсь, мы его туда вернем. На улице теплеет — все эти факторы, я надеюсь, скажутся на неком большем энтузиазме и боевом настрое команды», — добавил Калакуцкий.
Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится в четверг, 8 апреля. Начало встречи — в 17.30 (мск).
(Екатерина Звенигородская)
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