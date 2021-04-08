Дивеев — о матче с тульским «Арсеналом»: «Нацеливаемся пройти как можно дальше»
10:44
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России с тульским «Арсеналом».
«Предыдущий выезд в Тулу сложился для нас неудачно, надеемся, что в этот раз все пройдет лучше. Мы всегда нацеливаемся пройти как можно дальше в Кубке и постараемся выйти в полуфинал. В чемпионате дела у «Арсенала» по-прежнему не складываются, но это не значит, что нам будет легко», — цитирует Дивеева пресс-служба клуба.
Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдет сегодня, 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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