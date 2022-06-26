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Сегодня, 16:00

Губерниев — о критике Лещука в адрес Умярова: «Пусть проигравший плачет, а победителей не судят!»

Антон Иванов
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику голкипера «Динамо» Игоря Лещука в адрес полузащитника «Спартака» Наиля Умярова за инцидент в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Футболисты «Спартака» отличаются от Игоря Лещука. Они обладатели Кубка России, а он нет. Я не считаю поступок Умярова подлостью. Это все маленькие футбольные хитрости. Лещуку можно сказать следующее: пусть проигравший плачет, а победителей не судят! В промахе Фомина никто не виноват, кроме него самого. Это не проблемы Наиля. Спорт — вещь серьезная. Для победы все средства хороши. Я считаю, что Лещук не прав в данной ситуации. Это был всего лишь психологический прием, не более того», — сказал Губерниев «СЭ».

«Динамо» проиграло «Сочи» (1:5) в матче последнего 30-го тура РПЛ и финишировало на третьем месте. В финале БЕТСИТИ Кубка России команда уступила «Спартаку» со счетом 1:2. В обоих матчах на воротах «Динамо» стоял Лещук.

Наиль Умяров. «Как игрок Умяров — молодец. Но когда ты делаешь подлый поступок, а потом хвастаешься — это низко». Интервью Игоря Лещука

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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