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Источник: Григалава и Аджоев-младший угрожали проломить головы тренерам ЦСКА

22:23
Гиа Григалава. Фото ПФК "Арсенал".
Гиа Григалава. Фото ПФК &quot;Арсенал&quot;.
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После матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между тульским «Арсеналом» и ЦСКА (1:2) произошел конфликт между игроками хозяев и тренерами гостей, сообщает 8 апреля «Чемпионат.com».

По данным источника, игроки «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров ЦСКА и угрожали проломить им головы. После этого футболистов оттащили от тренеров, и конфликт удалось погасить. Григалава вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Аджоев-младший провел матч в запасе.

В составе хозяев отличился Евгений Луценко, который затем был удален. У гостей забивали Вадим Карпов и Мариу Фернандес.

Арсенал Т — ЦСКА

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