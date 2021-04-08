Источник: Григалава и Аджоев-младший угрожали проломить головы тренерам ЦСКА
После матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между тульским «Арсеналом» и ЦСКА (1:2) произошел конфликт между игроками хозяев и тренерами гостей, сообщает 8 апреля «Чемпионат.com».
По данным источника, игроки «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров ЦСКА и угрожали проломить им головы. После этого футболистов оттащили от тренеров, и конфликт удалось погасить. Григалава вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Аджоев-младший провел матч в запасе.
В составе хозяев отличился Евгений Луценко, который затем был удален. У гостей забивали Вадим Карпов и Мариу Фернандес.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю