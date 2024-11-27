Умяров: «Трудно принять тот факт, что Маркиньос не попал по пустым воротам без посторонней помощи»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос об эпизоде с возможным пенальти на вингере красно-белых Маркиньосе в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).

— Видел эпизод с возможным пенальти на Маркиньосе? Может быть, поговорил с ним?

— С Маркиньосом пока не успел поговорить, у него сильный ушиб. Без повторов сложно сказать, пока не видел эпизод с возможным пенальти. Но трудно принять тот факт, что он не попал по пустым воротам без посторонней помощи.

— Как оценишь судейство Карасева?

— Не хочется оценивать судейство. У нас было 180 минут, и мы не использовали их.

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.