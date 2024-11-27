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27 ноября, 23:17

Карпин объяснил изменения во втором тайме матча «Ростова» со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы после победы над «Спартаком» (2:1) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— За счет чего были такие изменения во втором тайме?

— Замены «Спартака» с одной, основные и свежие игроки. С другой стороны, в голове сидела мысль не пропустить.

— Перестроились на трех центральных защитников, заменили Глебова. С чем связана перестановка?

— Замена Глебова была запланированной. Не зависела от счета. Так же как и замена Вахании. Через два на третий уже игра с «Пари НН», так что все замены были запланированы. Выходил бы Осипенко вместо Глебова, неважно.

— Насколько Голенков приблизился к тому, чтобы быть основным в сравнении с Комличенко?

— В каком измерении? На два процента ближе, двадцать?

— Приблизился ли он?

— Приблизился.

— По ходу матча у вас хоть раз присутствовала тревога за результат?

— Естественно, и во втором тайме, тем более когда пропустили. После нашего углового пропускаем в наши ворота гол. Тревога возникла, понятно, — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.

Валерий Карпин
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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