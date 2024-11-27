Станкович заявил, что готов заплатить за разбитое стекло на «Ростов Арене»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Поздравляю «Ростов». Результат в чем-то справедлив, потому что они одержали две победы. Наша цель дойти до конца. Хочу поблагодарить ребят. Во втором тайме был настоящий «Спартак». Ответственность беру на себя. Я выбираю футболистов и исходил из того, что у нас была поездка. У нас около двух десятков футболистов, они должны доказать, что готовы выступать за «Спартака», — сказал Станкович на пресс-конференции.

Также Станкович заявил, что готов возместить ущерб за разбитое стекло гостевой скамейки на «Ростов Арене».

— Здесь я остановлюсь. Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов оплатить [ущерб], — добавил сербский специалист.

«Ростов» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.