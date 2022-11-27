Зиньковский: «Смотрели видео драки в раздевалке со смехом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что игроки команды со смехом смотрели видео драки в раздевалке. Массовая потасовка произошла в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти).

— Как обсудили драку в раздевалке?

— Мы смотрели видео со смехом. Посмеялись с Шамаром над тем кусочком, где он начал.

— Нет ощущения, что футбол был чемоданным?

— Я смотрел первый тайм со скамейки и поймал себя на мысли, что «Зенит» не особо рвется. Было видно, как они нервничали, а ничего не получается. Заводились. Мы тоже хотели выиграть, но моментов я особо не помню. Вяленькая была игра.