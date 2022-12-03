Сутормин — о жеребьевке Кубка России: «Посмотрим соперника, изучим и будем стараться выиграть»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результат жеребьевки плей-офф Кубка России. Сине-бело-голубые сыграют с «Волгой».

— «Зенит» едет в Ульяновск. Как вам жеребьевка?

— Да нормально. Понятно, что кто-то да попадется. Будем отталкиваться от того, какое поле будет в феврале.

— Не разочарованы, что «Зенит» идет по пути регионов, хотя можно было еще зацепиться?

— Не то, чтобы разочарован, но поставленная задача выйти из группы с первого места не выполнена. Пойдем по другому пути, но есть еще возможность выиграть Кубок, надо ей воспользоваться.

— Когда последний раз играли в клубом из ПФЛ, помните?

— Не помню, давно уже было.

— Что-то вообще знаете об этой команде? Какое-то представление имеете?

— Они «Рубин» прошли в Кубке. Понятно, что будет тяжело, поле, болельщики. Но мы посмотрим соперника, изучим и будем стараться выиграть.

— Недооценки не будет?

— Не должно быть, конечно.

— В феврале не рано начинать? И минус 20 может быть.

— Посмотрим, какая будет погода. Надеюсь, все будет хорошо.

— Это, получается, Ловрен с чемпионата мира в Катаре сразу поедет в Ульяновск?

— Да нет, почему? Он в декабре уже освободится, думаю, что отдохнет и после Нового года уже все соберемся.

— Мотивация есть играть с такой командой?

— Если есть задача выиграть Кубок, конечно. Как его выигрывать, разницы уже нет. Будем стараться.