Сутормин — о жеребьевке Кубка России: «Посмотрим соперника, изучим и будем стараться выиграть»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результат жеребьевки плей-офф Кубка России. Сине-бело-голубые сыграют с «Волгой».
— «Зенит» едет в Ульяновск. Как вам жеребьевка?
— Да нормально. Понятно, что кто-то да попадется. Будем отталкиваться от того, какое поле будет в феврале.
— Не разочарованы, что «Зенит» идет по пути регионов, хотя можно было еще зацепиться?
— Не то, чтобы разочарован, но поставленная задача выйти из группы с первого места не выполнена. Пойдем по другому пути, но есть еще возможность выиграть Кубок, надо ей воспользоваться.
— Когда последний раз играли в клубом из ПФЛ, помните?
— Не помню, давно уже было.
— Что-то вообще знаете об этой команде? Какое-то представление имеете?
— Они «Рубин» прошли в Кубке. Понятно, что будет тяжело, поле, болельщики. Но мы посмотрим соперника, изучим и будем стараться выиграть.
— Недооценки не будет?
— Не должно быть, конечно.
— В феврале не рано начинать? И минус 20 может быть.
— Посмотрим, какая будет погода. Надеюсь, все будет хорошо.
— Это, получается, Ловрен с чемпионата мира в Катаре сразу поедет в Ульяновск?
— Да нет, почему? Он в декабре уже освободится, думаю, что отдохнет и после Нового года уже все соберемся.
— Мотивация есть играть с такой командой?
— Если есть задача выиграть Кубок, конечно. Как его выигрывать, разницы уже нет. Будем стараться.