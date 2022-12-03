Жеребьевка плей-офф Кубка России: «Локомотив» сыграет со «Спартаком», «Зенит» с «Волгой»
3 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России. Она определила пары 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов.
Во время жеребьевки верхней сетки Кубка России произошла ошибка: «Ростову» изначально достался «Краснодар», а ЦСКА — «Урал». Однако организаторы переставили команды из-за того, что армейцы и екатеринбуржцы играли в одной группе.
Верхняя сетка
«Локомотив» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Ростов» — «Урал»
ЦСКА — «Краснодар»
Нижняя сетка
«Уфа» — «Ахмат»
«Акрон» — «Торпедо»
«Вогла» — «Зенит»
«Звезда» — «Нижний Новгород»
В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде Пути РПЛ. Стадия проходит в два матча, в случае одинаковой разницы мячей — сразу серия пенальти. Матчи состоятся 22 февраля и 1 марта 2023 года.
В нижней сетке Кубка России в первой стадии встречаются клубы-победили Пути регионов и третьи команды группового раунда Пути РПЛ. Этап проходит в один матч, в случае ничьей — сразу серия пенальти. Игры состоятся 26 февраля.