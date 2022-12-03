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Жеребьевка плей-офф Кубка России: «Локомотив» сыграет со «Спартаком», «Зенит» с «Волгой»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Скрин жеребьевки.
1/2

3 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России. Она определила пары 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов.

Во время жеребьевки верхней сетки Кубка России произошла ошибка: «Ростову» изначально достался «Краснодар», а ЦСКА — «Урал». Однако организаторы переставили команды из-за того, что армейцы и екатеринбуржцы играли в одной группе.

Скрин жеребьевки.
Скрин жеребьевки.

Верхняя сетка
«Локомотив» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Ростов» — «Урал»
ЦСКА — «Краснодар»

Нижняя сетка
«Уфа» — «Ахмат»
«Акрон» — «Торпедо»
«Вогла» — «Зенит»
«Звезда» — «Нижний Новгород»

В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде Пути РПЛ. Стадия проходит в два матча, в случае одинаковой разницы мячей — сразу серия пенальти. Матчи состоятся 22 февраля и 1 марта 2023 года.

В нижней сетке Кубка России в первой стадии встречаются клубы-победили Пути регионов и третьи команды группового раунда Пути РПЛ. Этап проходит в один матч, в случае ничьей — сразу серия пенальти. Игры состоятся 26 февраля.

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Основные источники исследования

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Ф1(-1.5)

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ТБ 2.5

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Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

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Обе забьют - да

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16%

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