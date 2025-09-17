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Полузащитник «Динамо» Макаров получил повреждение колена в матче с «Сочи»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Денис Макаров получил повреждение колена в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Сочи» (4:0).

Футболист покинул поле на 60-й минуте. Как сообщил источник в клубе, травма 27-летнего россиянина «точно серьезнее ушиба», но более конкретная информация станет известна после дополнительного медицинского обследования.

Макаров выступает за «Динамо» с августа 2021 года, в сезоне-2025/26 футболист забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

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FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
17 сентября 2025, 20:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:4
Динамо

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Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
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