Полузащитник «Динамо» Макаров получил повреждение колена в матче с «Сочи»

По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Денис Макаров получил повреждение колена в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Сочи» (4:0).

Футболист покинул поле на 60-й минуте. Как сообщил источник в клубе, травма 27-летнего россиянина «точно серьезнее ушиба», но более конкретная информация станет известна после дополнительного медицинского обследования.

Макаров выступает за «Динамо» с августа 2021 года, в сезоне-2025/26 футболист забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за бело-голубых во всех турнирах.