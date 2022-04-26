Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от грядущего матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании». Команда из Владикавказа в четвертьфинальной встрече переиграла «Зенит» (2:2, 5:6 — пен.).

«Мы с «Аланией» успели на сборах сыграть. Уже почувствовали немножко — веселый футбол. Команда хорошая. Я смотрел игру с «Зенитом», очень интересная была игра. Играли на равных. Хотя вроде разные лиги и чемпион страны играет с «Аланией», но преимущества не было. Понятно, что будет тяжелый матч.

Но у нас сейчас чемпионат. Тяжелые матчи с «Уралом» и «Крыльями Советов», а только потом полуфинал. Поэтому сейчас чемпионат, но с «Аланией» будет интересно», — сказал Фомин в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В матче кубковом матче четвертьфинала «Динамо» обыграло «Балтику» (1:1, 4:5 — пен.).

Матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Аланией» и «Динамо» пройдет 11 мая. В другой паре «Спартак» сыграет с «Енисеем».