Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 07:15

«Алания» играет в веселый футбол. Будет тяжелый матч». Фомин — о полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Фомин высказался о сопернике по 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от грядущего матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании». Команда из Владикавказа в четвертьфинальной встрече переиграла «Зенит» (2:2, 5:6 — пен.).

«Мы с «Аланией» успели на сборах сыграть. Уже почувствовали немножко — веселый футбол. Команда хорошая. Я смотрел игру с «Зенитом», очень интересная была игра. Играли на равных. Хотя вроде разные лиги и чемпион страны играет с «Аланией», но преимущества не было. Понятно, что будет тяжелый матч.

Но у нас сейчас чемпионат. Тяжелые матчи с «Уралом» и «Крыльями Советов», а только потом полуфинал. Поэтому сейчас чемпионат, но с «Аланией» будет интересно», — сказал Фомин в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В матче кубковом матче четвертьфинала «Динамо» обыграло «Балтику» (1:1, 4:5 — пен.).

Матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Аланией» и «Динамо» пройдет 11 мая. В другой паре «Спартак» сыграет с «Енисеем».

 

Даниил Фомин
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
Илья Казаков
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Развивает свою лигу, мощно вошел в бизнес и разрывает цитатами. Чем Хабиб Нурмагомедов занимается после окончания карьеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили назвал глупостью разбирательство дела Ваноли и болельщицы ЦСКА
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости