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Сегодня, 13:25

Погребняк: «Для меня «Урал» — один из фаворитов Кубка России. Пройти «Спартак» вполне реально»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Урала» и «Спартака» Павел Погребняк высказался о противостоянии команд в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Однозначно судьба противостояния решится только в Екатеринбурге. «Урал» не проигрывает уже пятнадцать матчей подряд! Это очень приличная серия. Для меня «Урал» — один из фаворитов Кубка России. Смею предположить, что шанс пройти «Спартак» высок — это вполне реально. В Москве, конечно же, будет тяжело, но в Екатеринбурге мы с ними поборемся», — приводит «Чемпионат» слова Погребняка.

Кубковый матч «Спартак» — «Урал» пройдет сегодня, 14 марта. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5031245-pavel-pogrebnyak-ural-odin-iz-favoritov-kubka-rossii-projti-spartak-vpolne-realno.html
Павел Погребняк
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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