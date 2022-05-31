Певица МакSим рассказала об эмоциях после выступления в «Лужниках»

Певица МакSим в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от своего выступления в «Лужниках» после финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

— Переполненные «Лужники», счастливые болельщики «Спартака», вам подпевают 50 тысяч — расскажите о ваших эмоциях. Со стороны выглядело незабываемо.

— Я знаю, что болельщики и без меня практически всегда поют «Знаешь ли ты». Бывая на матчах в качестве зрителя, я часто это вижу. Но 29 мая я стала частью этого огромного события, прочувствовала все до мурашек! И это дорогого стоит. Приятно, что вместе со мной пели люди абсолютно разных поколений.

— Это была самая крутая атмосфера за вашу музыкальную карьеру?

— За 20 лет моей творческой карьеры у меня было много впечатляющих сцен, и эта — одна из них.