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Сегодня, 12:30

Певица МакSим рассказала об эмоциях после выступления в «Лужниках»

Владислав Флегонтов
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Данил Алешин
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Певица МакSим в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от своего выступления в «Лужниках» после финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

— Переполненные «Лужники», счастливые болельщики «Спартака», вам подпевают 50 тысяч — расскажите о ваших эмоциях. Со стороны выглядело незабываемо.

— Я знаю, что болельщики и без меня практически всегда поют «Знаешь ли ты». Бывая на матчах в качестве зрителя, я часто это вижу. Но 29 мая я стала частью этого огромного события, прочувствовала все до мурашек! И это дорогого стоит. Приятно, что вместе со мной пели люди абсолютно разных поколений.

— Это была самая крутая атмосфера за вашу музыкальную карьеру?

— За 20 лет моей творческой карьеры у меня было много впечатляющих сцен, и эта — одна из них.

МакSим и&nbsp;футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Прочувствовала все до мурашек!» Певица МакSим — о выступлении в «Лужниках» после финала Кубка

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Лужники
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
«Прочувствовала все до мурашек!» Певица МакSим — о выступлении в «Лужниках» после финала Кубка
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