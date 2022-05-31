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Певица МакSим о «Знаешь ли ты»: «То, что брутальные мужчины поют эту песню, кажется очень милым!»

Певица МакSим высказалась о песне «Знаешь ли ты»
Владислав Флегонтов
,  
Данил Алешин
Читать «СЭ» в

Певица МакSим в интервью «СЭ» высказалась о песне «Знаешь ли ты».

— Но это же необычно, когда мужики — причем брутальные — поют «прости меня за эту дрожь», а также другие строки из песни, которые не сочетаются с их образом.

— Как раз для меня тот факт, что брутальные мужчины поют эту песню, кажется очень милым!

«Спартак» в финале БЕТСИТИ Кубка России обыграл «Динамо» (2:1). После матча МакSим исполнила свой хит «Знаешь ли ты», который давно стал неофициальным гимном фанатов красно-белых. Ей подпевали 50 тысяч болельщиков «Спартака», а также футболисты, менеджеры и весь персонал красно-белых.

МакSим и&nbsp;футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Прочувствовала все до мурашек!» Певица МакSим — о выступлении в «Лужниках» после финала Кубка

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Певица МакSим рассказала об эмоциях после выступления в «Лужниках»
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