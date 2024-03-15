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15 марта, 17:10

Петржела — о предстоящем матче «Зенит» – «Спартак»: «Ничья в первой игре была случайностью!»

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Властимил Петржела
Властимил Петржела.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Спартака» в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. 

«Конечно, «Зенит» победит. Ничья в первой игре была случайностью!» — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Действующий победитель турнира ЦСКА сыграет против «Балтики», а «Зенит» встретится со «Спартаком».

2 марта красно-белые на выезде поделили очки с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

Софья Грецкая

Властимил Петржела
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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