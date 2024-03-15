Канчельскис — о жеребьевке Кубка России: «Спартак» обречен, раз им попался «Зенит»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о результатах жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, по итогам которой «Спартак» сыграет против «Зенита».

«Спартак» обречен, раз им попался «Зенит». Особенно после безголевой ничьи в первом круге. «Зенит» просто так не упустит свой шанс. Тем более, после той шумихи, что происходит в «Спартаке», «Зенит» — фаворит», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

Первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут 2-4 апреля, а ответные встречи — 16-18 апреля.

В другом полуфинале действующий победитель турнира ЦСКА встретится с «Балтикой».

Зарина Халимхонова