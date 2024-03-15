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15 марта, 16:52

Кузьмичев выразил мнение, что «Зенит» обыграет «Спартак» в Кубке России

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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался о шансах московского клуба выйти в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка полуфинальной стадии турнира. Соперником красно-белых стал «Зенит». 

«Учитывая состояние «Спартака», «Зенит» пройдет дальше. У красно-белых внутри неспокойно, и это отразится на основной команде. Что касается их игры с «Оренбургом», то класс футболистов «Спартака» выше, поэтому они и выиграли»— цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

В случае выхода в финал Пути РПЛ «Спартак» сыграет с победителем пары «Балтика» — ЦСКА.

2 марта красно-белые на выезде поделили очки с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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