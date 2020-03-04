Петрюс Бумаль: «Мало что знаю о «Шиннике»

Полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль перед матчем против «Шинника» в ОЛИМП — Кубке России признался, что мало знает о сопернике. Игра состоится 4 марта в 18.30 по московскому времени.

— Я мало что знаю о «Шиннике», — цитируют «Известия» Бумаля. — Мы, прежде всего, должны быть сконцентрированы на себе и своей игре. Если проведем ближайший матч в Кубке так же, как с ЦСКА (1:1) в недавнем матче чемпионата, то у нас не должно быть проблем с выходом в полуфинал.