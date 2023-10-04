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Сегодня, 16:19

«Краснодар» — «Пари НН»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Алина Савинова
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«Пари НН» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Стартовый состав «Пари НН»: Кукушкин, Стоцкий, Алекандров, Каккоев, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Эссиен, Мухин, Кухарчук, Кутателадзе.

Запасные: Ботнарь, Севикян, Стаматов, Никоноров, Шахов, Осин.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Эктов, Алонсо, Арутюнян, Петров, Черников, Баньяц, Ахметов, Олусегун, Мозес, Кокшаров.

Запасные: Сафонов, Штепа, Ярлыков, Оласа, Волков, Тормена, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Матч пройдет в Краснодаре и начнется в 17.15 по московскому времени.

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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