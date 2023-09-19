Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:23

«Пари НН» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Пари НН» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем 4-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра стартует в 17.15 мск.

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян, Зе Турбо.

Запасные: Нигматуллин, Кукушкин, Гоцук, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Майга, Стаматов, Кухарчук, Боселли, Мухин, Кутателадзе.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

Запасные: Свинов, Фадеев, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Денисов, Мартинс, Лайкин, Мозес, Промес, Бонгонда, Соболев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок России. Группа D
19 сент, 17:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
1
3
Читайте также
Появилась новая жертва скандала с распространением сексуального видео игроками системы «Реала»
Хлусевич — об игровом времени в «Спартаке»: «С тренерским штабом нет разногласий»
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Пари НН» — «Спартак», «Балтика» — «Крылья»: расписание и результаты матчей FONBET Кубка России 19 сентября
«Рубин» — «Ростов»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России
«Ахмат» — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России
Смолов снова не забил пенальти в серии ударом по центру
«Краснодар» по пенальти обыграл «Динамо» в FONBET Кубке России
«Спартак» в Нижнем, Агкацев отбил удары Тюкавина и Смолова в серии пенальти. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Динамо»: форвард «быков» Кокшаров сбил с ног главного судью Сафьяна

«Краснодар» — «Динамо»: Боржес забил после выхода на замену
Новости
RSS RSS
Все новости