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«Пари НН» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Пари НН» сыграет с «Краснодаром» в матче Кубка России 28 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар», photo.khl.ru

«Пари Нижний Новгород» сыграет с «Краснодаром» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 28 августа. Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Ключевые события матча «Пари НН» — «Краснодар» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

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ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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