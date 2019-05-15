Отман Эль-Кабир: "Всегда очень сложно играть против "Арсенала"

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир перед ответным матчем 1/2 финала ОЛИМП – Кубка России против тульского "Арсенала" отметил, что против туляков всегда сложно играть. В первой встрече коллектив из Екатеринбурга выиграл с минимальным счетом (1:0).

– Всегда очень сложно играть против "Арсенала", – цитируют "Известия" Эль-Кабира. – У них атакующая команда, но в то же время это значит, что у нас будет много свободного пространства, чтобы захватить преимущество в матче. Тем более у нас есть определенный задел после первой игры. Теперь нужно просто закончить начатое.

"Арсенал" – "Урал": ОЛИМП – Кубок России, 1/2 финала, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.00 (мск)