«Оренбург» — «Зенит»: Татаев отыграл второй мяч хозяев

«Оренбург» забил второй гол в ворота «Зенита» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:3.

На 32-й минуте отличился Алексей Татаев. Ему ассистировал Ду Кейрос, для которого это первое результативное действие за оренбуржцев. Он выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита».

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Зенит».