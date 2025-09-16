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«Оренбург» и «Рубин» объявили составы на матч Кубка России

Сергей Ярошенко

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Рубина» на матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Оренбург»: Сысуев, Татаев, Косерик, Ценов, Ведерников, Зотов, Бубанья, Рыбчинский, Камилов, Ревазов, Жезус.

«Рубин»: Нигматуллин, Лобов, Тесленко, Арройо, Нижегородов, Апшацев, Безруков, Чумич, Иванов, Юкич, Сиве.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи «Оренбург» — «Рубин».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
16 сентября 2025, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:0
Рубин

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ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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