«Акрон» — «Локомотив»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Акрон» и «Локомотив» сыграют в матче группового этапа Кубка России

«Акрон» и «Локомотив» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 16 сентября. Игра будет проходить на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 18.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и москвичей. Следить за основными событиями игры «Акрон» — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

16 сентября 2025, 18:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

28 августа «Локомотив» победил «Акрон» в первой встрече в группе со счетом 2:0. За три матча группового этапа «Акрон» набрал 5 очков, а «Локомотив» — 6.